ترامب بعد اتصاله بالملك سلمان: أمور مهمة تحصل

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إن هناك أموراً مهمة تحصل، وذلك عقب اتصاله بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف ترامب، في تغريدات على حسابه في تويتر أنه “اتصلت بالملك سلمان أمس وتباحثنا حول السلام في الشرق الأوسط”.

وفي تغريدة أخرى قال الرئيس الأمريكي إنه يعتزم الحديث مع مسؤولين من ألمانيا وفرنسا في وقت لاحق، الاثنين، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يحضر ترامب في وقت لاحق هذا الأسبوع قمة مجموعة العشرين في هامبورغ. وقالت #الحكومة_الألمانية إن ترمب سيلتقي المستشارة أنجيلا ميركل قبل القمة.