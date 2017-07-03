 “مؤسسة النقد” تسمح لـ”وفا للتأمين” بقبول مكتتبين جدد في نشاط تأمين المركبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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“مؤسسة النقد” تسمح لـ”وفا للتأمين” بقبول مكتتبين جدد في نشاط تأمين المركبات

“مؤسسة النقد” تسمح لـ”وفا للتأمين” بقبول مكتتبين جدد في نشاط تأمين المركبات
المناطق - الرياض

استلمت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين“، اليوم خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن السماح للشركة بقبول مكتتبين جدد في نشاط تأمين المركبات وبالتالي إصدار وثائق تأمين مركبات جديدة اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 يوليو 2017.

 

وتوقعت الشركة –في بيان لها اليوم على  “تداول”- أن يكون لذلك أثرا إيجابيا في ارتفاع مبيعاتها ابتداء من الربع الثالث من العام الحالي 2017م.

 

وبحسب البيانات المتوفرة في “أرقام”، كانت مؤسسة  النقد العربي السعودي قد قررت منع “وفا للتأمين” من إصدار وثائق تأمين مركبات جديدة اعتبارا من 27 أبريل 2017، حتى تصحح الشركة أوضاعها لعدم التزامها بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات، ومعالجة شكاوى العملاء.

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