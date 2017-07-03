 فعالية الطيران الشراعي .. يرصد مناظر “العقيق الخلابة” من السماء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فعالية الطيران الشراعي .. يرصد مناظر “العقيق الخلابة” من السماء “مؤسسة النقد” تسمح لـ”وفا للتأمين” بقبول مكتتبين جدد في نشاط تأمين المركبات الجوازات: المقابل المالي للمرافقين يشمل جميع الجنسيات كم البيض المتبقي في السلة الخليجية..؟ المركزي القطري يعلّق المزاد الشهري لأذون الخزانة ترامب بعد اتصاله بالملك سلمان: أمور مهمة تحصل أستون فيلا يعلن تعاقده مع جون تيري شرطة الجوف تضبط 80 متسللا و 21 مخالف توقعات بارتفاع درجات الحرارة نحو الـ 50 درجة هذا الأسبوع بالشرقية الرضاعة لفترة طويلة تزيد من احتمالات إصابة الأطفال بالتسوس أمير الكويت يتسلم رد الدوحة على المطالب صحيفة: 17 قتيلا بتصادم مروع في ألمانيا

فعالية الطيران الشراعي .. يرصد مناظر “العقيق الخلابة” من السماء

فعالية الطيران الشراعي .. يرصد مناظر “العقيق الخلابة” من السماء
المناطق - الباحة
وثقت فعالية الطيران الشراعي بمحافظة العقيق بالباحة،  المناظر الخلابة للمحافظة من السماء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف العقيق 38، والمقامة بجوار دوار السارية بالمحافظة.
ولقت الفعالية اهتمام الزوار والاستمتاع بمشاهدة العروض والتشكيلات التي حلقت في سماء المهرجان.
وأثنى رئيس الفريق الكابتن عالي الميموني، على الجهود التنظيمية للمهرجان، وما وفر للفريق من إمكانات وتسهيلات، وقال ما يميز هذا المهرجان المساحة الكبيرة للموقع وطريقة التنظيم وتوزيع الفعاليات، مؤملاً أن تكون هذه المشاركة نواة لمشاركات دائمة في المنطقة.
يذكر أن مهرجان صيف العقيق يحظى بالعديد من المهرجانات من ضمنها المهرجان الشعبي، والفروسية، والخيل والخيال، والتمور، والتسوق والترفيه، ومرحباً هيل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>