“الإسكان” تعتزم طرح 7200 وحدة سكنية خلال يوليو

تستعد وزارة الإسكان للانتهاء من مشاريعها السكنية التابعة لها في جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري، وذلك بعد أن وصلت كثير من هذه المشاريع إلى مراحل متقدمة.

ورجحت مصادر مطلعة أن يبلغ عدد مشاريع الوزارة التي سيتم الانتهاء منها نحو 95 مشروعاً سكنياً مبنياً على أراض تابعة لها، بحسب ما ورد في صحيفة “الاقتصادية”.

وقالت المصادر إن غالبية مشاريع وزارة الإسكان التي تم بناؤها في جميع مناطق المملكة، تم تخصيص وتسليم جزء كبير منها على المستحقين عبر برنامج “سكني” الذي تم إطلاقه في منتصف فبراير الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستبدأ بعد استلام مشاريعها، في توزيع باقي المنتجات السكنية على مستحقيها.

وتعتزم وزارة الإسكان طرح نحو 7200 وحدة سكنية في نحو 15 مشروعا خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها على المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط سيتم توزيعها للمستحقين عن طريق تسويقها وبيعها عبر المصارف التي ستوجد في مواقع تلك المشاريع.

وأوضحت المصادر أن الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها على المستفيدين تتمثل في “الفلل، والشقق، والأراضي”.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في منتصف يونيو الماضي الدفعة الخامسة التي تضم أكثر من 20 ألف منتج سكني، منها 7700 منتج تمويلي، و7300 أرض سكنية مطورة ضمن الدفعة الخامسة من برنامج “سكني”، الذي أعلنت عنه الوزارة مطلع العام الجاري، ويضم 280 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق ومدن المملكة.

ودفعت الوزارة 20.585 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن الدفعة الرابعة من برنامج “سكني”، بينها 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية، و6611 أرضاً بدون مقابل مالي، و6084 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة “وافي” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، و190 وحدة سكنية جاهزة.

يشار إلى أن برنامج التمويل السكني المدعوم، يهدف إلى تقليص فترة الانتظار إلى 5 أعوام كحد أقصى، وبالتالي المساهمة في رفع نسبة التملك إلى 52%، وخدمة جميع المستفيدين ممن هم في قوائم انتظار الصندوق بنهاية عام 2020.

ويعد الدعم الذي سيحصل عليه المستفيد، هو تغطية كامل أرباح التمويل لمن يبلغ دخله الشهري 14 ألف ريال أو أقل، ومن يزيد دخله على ذلك، فسيتم دعمه بحسب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، وسيتم إيداع الدعم بشكل شهري في حساب المستفيد.

ويشمل التمويل المدعوم ثلاثة أنواع، “البناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية على الخريطة”، ويخدم “التمويل المدعوم”، شريحتين من المستفيدين، الأولى مستحقو الدعم السكني “بوابة إسكان”، والثانية هي قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في 15 يناير الماضي إطلاق برنامج “سكني” الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لعام 2017. وأطلقت الدفعة الأولى في 15 فبراير الماضي بعدد منتجات بلغ 15653 منتجاً، فيما جاءت الدفعة الثانية بعدد 17923 منتجاً، أما الدفعة الثالثة فبلغت 18799 منتجاً.