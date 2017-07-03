 نيويورك تايمز: القطريون لا يحبون طعم اللبن التركي ويتمنون عودة الألبان السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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نيويورك تايمز: القطريون لا يحبون طعم اللبن التركي ويتمنون عودة الألبان السعودية

نيويورك تايمز: القطريون لا يحبون طعم اللبن التركي ويتمنون عودة الألبان السعودية
المناطق - الرياض

نقلت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير مطول لها من الدوحة عن الأزمة الخليجية، واستقبال الشعب القطري للمنتجات التركية، أنه مع مرور الوقت تبين أن الألبان التركية لم تستحوذ على رضاء الشعب قطري.
وقالت نيويورك تايمز أن السكان هناك لم يعجبهم طعم الحليب التركي الجديد في المتاجر، ولم يلبي أذواقهم، وبدؤوا يتمنون عودة الألبان السعودية.
وقالت الصحيفة في تقريرها رغم أن عدد من مؤيدي قطر حب في بداية الأزمة الخليجية بالألبان التركية وتناقلوا صورها على رفوف المتاجر، في إبراز للتأييد الذي أبدته أنقرة للدوحة، إلا أن طعمها لم يعد مستساغاً للقطريين.
وجاء في تقرير نيويورك تايمز: “رغم أن الدوحة أنفقت من أموالها الطائلة لتأمين احتياجات سكانها الـ”300” ألف في ظل المقاطعة، إلا أن ذلك لم يمنع شعور كثيرين من الامتعاض في ظل العزلة الجديدة.
وفي تقريرها لفتت الصحيفة إلى أن أبرز مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرون أن العقوبات الصارمة على قطر تمثل تحذيراً لأي دولة متهمة بدعم الإرهاب.

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