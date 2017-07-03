 فيسبوك يتيح ميزة العثور على واي فاي مجاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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فيسبوك يتيح ميزة العثور على واي فاي مجاني

فيسبوك يتيح ميزة العثور على واي فاي مجاني
المناطق - الرياض

أطلقت شركة فيسبوك ميزة جديدة تتيح للمستخدم العثور على أقرب نقاط ساخنة للواي فاي.

وتحمل الميزة اسم “Find wi-fi”، وتُظهر للمستخدم خارطة لأقرب نقاط اتصال لاسلكي يمكن الوصول إليها، وقال أليكس هيمل من فيسبوك: “نبدأ اليوم إطلاق Find wi-fi في كل الأماكن حول العالم عبر آيفون وأندرويد”.

وتابع هيمل قائلا: “أطلقنا Find wi-fi العام الماضي في عدة بلدان، ووجدنا أنه مفيد فقط للأشخاص الذين يسافرون أو من هم على الطريق، لكنه ذو فائدة خاصة في المناطق التي تكون فيها بيانات الشبكة نادرة”.

ويساعد تطبيق Find Wi-Fi في تحديد نقاط الاتصال بشبكات الواي فاي، المتاحة في مكان قريب، التي تقاسمتها الشركات عبر صفحاتها على فيسبوك.

لذلك، أينما كنتم، يمكنكم البحث بسهولة، عبر الخريطة، عن أقرب نقاط للاتصال عندما يكون الاتصال عبر بيانات شبكة الهاتف ضعيفا.

وعندما يتم تفعيل الخدمة، يكتشف المستخدم تلقائيا الأماكن التي تحتوي على شبكات واي فاي متاحة مجانا بالقرب من الموقع الذي يتواجد فيه، وتحدد أماكنها على الخريطة، وستكون قائمة الواي فاي المجاني مرفقة بتفاصيل عن ساعات عمل تلك الشبكات.

ويشير موقع “ذي ناكست ويب” إلى أن فيسبوك قامت بإضافة هذه الميزة من أجل “دعم خدمة فيسبوك لايف”.

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