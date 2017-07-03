مجلس الوزراء البحريني يهنىء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره وليًا للعهد

هنأ مجلس الوزراء في مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اختياره وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع .

وتمنى المجلس خلال جلسته التي عُقدت اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين التوفيق والسداد لسمو ولي العهد في مواصلة مسيرة العطاء في خدمة المملكة العربية السعودية وشعبها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

وأشاد رئيس الوزراء البحريني بيقظة الأمن السعودي في إحباط العمل الإرهابي الذي كان يستهدف أمن المسجد الحرام بمكة المكرمة وزواره ، مستنكرًا مثل هذه الجريمة النكراء ومن يقف وراءها من فكر ضال لا يمت للإسلام بصلة باستهدافه لأطهر البقاع وأقدسها على وجه الأرض واستباحته لدماء المسلمين .

وأكد وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها ومحاربة أشكال الإرهاب كافة ، مشيدًا بما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم قضاياهم ونصرتها .