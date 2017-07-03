 الألمانية: خادم الحرمين يخطر ألمانيا بعدم مشاركته في قمة العشرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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الألمانية: خادم الحرمين يخطر ألمانيا بعدم مشاركته في قمة العشرين

الألمانية: خادم الحرمين يخطر ألمانيا بعدم مشاركته في قمة العشرين
المناطق - الرياض

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود-حفظه الله- لن يحضر قمة مجموعة العشرين التي من المقرر عقدها في هامبورج يومي السابع والثامن من يوليو تموز.
وقال المتحدث “شتيفن زايبرت” إن الحكومة السعودية أخطرت برلين بأن خادم الحرمين الشريفين لن يشارك في الاجتماع السنوي لزعماء مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات في العالم.
ووفقا للوكالة الألمانية فإن مصادر دبلوماسية سعودية أكدت للوكالة أن وزير المالية “محمد الجدعان” سيحضر القمة نيابة عن خادم الحرمين.
من ناحية أخرى يبدأ وزير الخارجية الألماني “زيجمار جابريل” اليوم الاثنين جولة تستمر ثلاثة أيام إلى منطقة الخليج.

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