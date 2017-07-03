تركيا: القاعدة العسكرية التركية ليست لأمن قطر فحسب بل لأمن المنطقة برمتها

قال نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي إن الوجود العسكري التركي في قطر سيستمر، وحذر من أن إقحام هذه المسألة بالأزمة الخليجية خطأ كبير.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول أن القاعدة العسكرية التركية في قطر ليست لأمن قطر فحسب بل لأمن المنطقة برمتها.

واعتبر أنه في حال تفاقم الأزمة الخليجية القطرية فإن فاتورة ذلك لن تقتصر على بلد واحد وإنما على كافة بلدان المنطقة.

وأوضح أن كافة دول المنطقة ستتضرر بسبب هذه الأزمة بقدر ما. وشدد على عدم وجود أي صلة بين الأزمة حول الدوحة ووجود القاعدة العسكرية التركية في قطر.

وشدد المسؤول التركي على أن الوضع حول قطر ليس أزمة ذات جذور عميقة غير قابلة للحل، ووصفها بأنها “أزمة مصطنعة”.