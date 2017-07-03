ردين: كلنا ثقة في القيادة عبر وسما مطالبين برجوع العلاوة السنوية

تجددت المطالبة برجوع العلاوة السنوية التي تم إيقافها بتاريخ 25/12/1483 إلى تاريخه وقد أطلق المغردون وسما #اعاده_العلاوه_السنويه مطالبين برجوعها وهي حق مشروع لجميع موظفي الدولة وثقتهم في أصحاب القرار ينظرون لمطالبهم لأن في عدم رجوعها أضرار على الموظف وظيفيا وماليا وقد علق ملتقى المعلمين والمعلمات أن العلاوة حق لجميع الموظفين كفله لنا النظام نطالب بعودتها بأثر رجعي كما أعيدت البدلات والمزاياالمالية لفئة عدلا ومساواة.
أما حساب المعلمين والمعلمات فغرد
العلاوة تشمل جميع الموظفين
والبدلات لا تشمل الا فئة قليل من الموظفين
نتمنى عودة العلاوة السنويه كما عادة البدلات
والبدلات لا تشمل الا فئة قليل من الموظفين
نتمنى عودة العلاوة السنويه كما عادة البدلات
أما ملتقى الموظفين فغرد
نظام الخدمة المدنية ينص على منح الموظف علاوة سنوية فلماذا لم تعود العلاوة رغم انه منصوص عليها في النظام؟!
اما عبدالحكيم المالكي فغرد
للمره المليووون … القرار الملكي الكريم واضح باعاده العلاوة التي تم الغاءها .
نستغرب هذا الصمت من وزير الماليه !!
نستغرب هذا الصمت من وزير الماليه !!
أما ابو مشعل فعلق بقوله
القرار الملكي واضح ينص على الغاء كافة القرارات ف القرار السابق واعادة كافة المزايا الماليه ومن ضمنها العلاوه السنويه
وغرد خالد المطيري
بإذن الله تعود العلاوه تحت ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان
أما أحمد فغرد
#اعاده_العلاوه_السنويه للموظف الحكومي تعني إضافة سنة خدمة لرصيد عمل الموظف
فهل يُعقل بأن تلغى سنة كاملة وهذا حق من حقوق الموظف البسيط ؟؟
فهل يُعقل بأن تلغى سنة كاملة وهذا حق من حقوق الموظف البسيط ؟؟
وغرد منصور الجربوع أن العلاوة حق لموظف والعودة لها يستفيد كل موظفي الدوله أحق من إعادة البدلات والتي يستفيدمنها أقل من10% من الموظفين
وغرد تركي الشلهوب
موظف راتبه (30 ألف) تعيدون له الامتيازات ليصبح 35 ألف..
وموظف راتبه (5000) تحرمونه علاوة 150 ريال !
وموظف راتبه (5000) تحرمونه علاوة 150 ريال !
اما عبدالله راشد فغرد
عودة العلاوه السنويه . مهم جدا بالنسبه للموظف وتفيد حتى بعد التقاعد . وهي اهم من البدلات وتفرق كثير مع الموظفين .
وغرد عبدالله العضياني
ان هذا حق وظيفي تم ايقافه والان تم ارجع البدلات وكذالك في اثر رجعي لماذا لاترجع العلاوة للموظف
وأكد جميع المغردين بأن القيادة الرشيدة لن تخيب آمالهم في رجوع العلاوة السنوية التي تم إيقافها من عشرة أشهر وأنها سترجع مثل البدلات والمزايا المالية التي من ضمنها العلاوة السنوية .
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