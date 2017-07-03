ردين: كلنا ثقة في القيادة عبر وسما مطالبين برجوع العلاوة السنوية

تجددت المطالبة برجوع العلاوة السنوية التي تم إيقافها بتاريخ 25/12/1483 إلى تاريخه وقد أطلق المغردون وسما #اعاده_العلاوه_السنويه مطالبين برجوعها وهي حق مشروع لجميع موظفي الدولة وثقتهم في أصحاب القرار ينظرون لمطالبهم لأن في عدم رجوعها أضرار على الموظف وظيفيا وماليا وقد علق ملتقى المعلمين والمعلمات أن العلاوة حق لجميع الموظفين كفله لنا النظام نطالب بعودتها بأثر رجعي كما أعيدت البدلات والمزاياالمالية لفئة عدلا ومساواة.

أما حساب المعلمين والمعلمات فغرد

العلاوة تشمل جميع الموظفين

والبدلات لا تشمل الا فئة قليل من الموظفين

نتمنى عودة العلاوة السنويه كما عادة البدلات

أما ملتقى الموظفين فغرد

‏ نظام الخدمة المدنية ينص على منح الموظف علاوة سنوية فلماذا لم تعود العلاوة رغم انه منصوص عليها في النظام؟!

اما عبدالحكيم المالكي فغرد

للمره المليووون … القرار الملكي الكريم واضح باعاده العلاوة التي تم الغاءها .

نستغرب هذا الصمت من وزير الماليه !!

أما ابو مشعل فعلق بقوله