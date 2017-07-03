خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ اتصالاً هاتفيًا من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

كما تم بحث الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومواجهة الدول التي تقف خلف تمويل الإرهاب.

وتم كذلك بحث تعزيز العمل المشترك بين البلدين لمكافحة التطرف والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.