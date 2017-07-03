 كفى تعايد 200 نزيل بسجن الليث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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كفى تعايد 200 نزيل بسجن الليث

كفى تعايد 200 نزيل بسجن الليث
المناطق - الليث

بالتعاون مع مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالليث عايدت جمعية  كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات نزلاء وحدة سجن محافظة الليث وقدموا لهم عدداً من الهدايا.
وبيّن مدير جمعية كفى الليث الاستاذ وسام المهداوي أن فريق كفى زار  200 نزيل بسجن المحافظة وبادلهم تهاني العيد ، وشاركهم فرحة هذه المناسبة مقدما لهم التوجيه بالبعد عن تعاطي السجائر وموضحاً لهم مدى خطورتها.
واوضح المهداوي أن برنامج معايدة النزلاء هو برنامج سنوي يحظى به نزلاء سجن محافظة الليث مقدما شكره لإدارة السجن على تعاونهم فيما يحقق رسالة الجمعية.

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