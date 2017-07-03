مياه حائل توضح حقيقة مقطع فيديو تزاحم الصهاريج أمام أشياب بزاخة

أدلى المتحدث الرسمي لخدمات المياه بمنطقة حائل الأستاذ حمود البشير بالتصريح التالي , فيما يلي نصه: إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الواتس أب) والذي يظهر فيه تكدس مجموعة من صهاريج المياه أمام بوابة أشياب مياه بزاخة جنوب حائل بانتظار فتح الأشياب ، وذلك في تمام الساعة 6:30 من صباح يوم السبت الموافق 7 – 10 – 1438هـ , عليه أوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل أن توزيع المياه بأشياب بزاخة تعمل حالياً بالمجان ويسير وفق خطط تشغيلية وحسب الكميات المحددة ووفق الجدول المعد من قبل الإدارة العامة وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً مع مرعاة أهمية توفير كميات أكبر في أوقات الصيف ، وأن جميع الأشياب التابعة لها تعمل على مدار الأسبوع وعلى الوجه المطلوب ما عدا يوم الجمعة وذلك لإعادة ملئ الخزانات ، وأن تزاحم وتكدس السيارات الذي ‏ظهر بالمقطع أتى في بداية الأسبوع يوم السبت الساعة وفي وقت مبكر الساعة 6:30 صباحاً قبل فتح الأشياب بنصف ساعة كما يظهر من التعليق المصاحب للمقطع أي قبل بداية عمل الأشياب بالوقت المحدد والمعتاد , وأنه فور عمل الأشياب في وقته المحدد لم يكن هناك أي إزدحام , حيث يقوم الشيب بخدمة ما يقارب (14 صهريجا سعة 33م3 بالساعة الواحدة) وأنه بلغ عدد الصهاريج التى استفادت من الشيب يوم السبت (160 صهريجا) بكمية مقدارها (4171 م3). وتؤكد الإدارة العامة لخدمات المياه حرصها الدائم على وصول المياه إلى مستخدميها بالشكل المطلوب , وأنها تعمل جاهدة على خدمة المواطنين والأخذ بملاحظاتهم ، مُبدية ترحيبها بأي طرح يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة , والتعاون معها بالإبلاغ عن أي انقطاعات للمياه، عن طريق الاتصال بالرقم (939).