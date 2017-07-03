 الجبير : الإجراءات المتخذه ضد قطر تهدف لتغيير سياساتها الداعمة لـ الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي وقع على مخيم للنازحين بالأنبار نادي القادسية يجدد عقد مدافعه عبدالمحسن فلاته لمدة خمسة مواسم شرطة حائل تضبط مواطنين قاما بتغطية أجهزة الرصد الآلي للسرعة تبوك تستقبل طلائع “حكايا مسك”… والفعاليات تبدأ الخميس الهيئه العامه للغذاء والدواء تواصل حملتها الرقابيه على الاسواق خلال اجازة عيد الفطر ١٤٣٨ نخبة من المشائخ والعلماء يلقون عدد من الدروس العلمية في الدورة التأصيلية الصيفية بالمسجد النبوي وزير يمني يثمن دور المملكة في مكافحة وباء الكوليرا ‏في بلاده الجبير : الإجراءات المتخذه ضد قطر تهدف لتغيير سياساتها الداعمة لـ الإرهاب مياه حائل توضح حقيقة مقطع فيديو تزاحم الصهاريج أمام أشياب بزاخة مجلس الوزراء الكويتي يهنىء سمو الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره وليًا للعهد كفى تعايد 200 نزيل بسجن الليث خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي

الجبير : الإجراءات المتخذه ضد قطر تهدف لتغيير سياساتها الداعمة لـ الإرهاب

الجبير : الإجراءات المتخذه ضد قطر تهدف لتغيير سياساتها الداعمة لـ الإرهاب
المناطق ـ الرياض

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن الإجراءات المتخذه ضد قطر تهدف لتغيير سياساتها الداعمة للإرهاب ، مشيراً إلى أن الدوحة واصلت التدخل في شؤون دول الجوار رغم توقيعها اتفاق 2014.
وشدد الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني جابرييل اليوم في جدة على ضرورة أن توقف السلطات في الدوحة دعم التطرف والتحريض.
وأضاف بأن الدول الأربعة ستدرس الرد القطري على مطالبها قبل اتخاذ أي موقف، مبيناً بأن أغلب ما تضمنته قائمة المطالب كان مذكورا في اتفاق عام 2014

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الألماني عن اهتمامهم بوحدة مجلس التعاون وتعويلهم على الوساطة الكويتية ، مؤملاً أن تركز الدول المقاطعة مطالبها على وقف تمويل الإرهاب ودعم التحريض.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>