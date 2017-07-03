الجبير : الإجراءات المتخذه ضد قطر تهدف لتغيير سياساتها الداعمة لـ الإرهاب

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن الإجراءات المتخذه ضد قطر تهدف لتغيير سياساتها الداعمة للإرهاب ، مشيراً إلى أن الدوحة واصلت التدخل في شؤون دول الجوار رغم توقيعها اتفاق 2014.

وشدد الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني جابرييل اليوم في جدة على ضرورة أن توقف السلطات في الدوحة دعم التطرف والتحريض.

وأضاف بأن الدول الأربعة ستدرس الرد القطري على مطالبها قبل اتخاذ أي موقف، مبيناً بأن أغلب ما تضمنته قائمة المطالب كان مذكورا في اتفاق عام 2014

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الألماني عن اهتمامهم بوحدة مجلس التعاون وتعويلهم على الوساطة الكويتية ، مؤملاً أن تركز الدول المقاطعة مطالبها على وقف تمويل الإرهاب ودعم التحريض.