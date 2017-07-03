وزير يمني يثمن دور المملكة في مكافحة وباء الكوليرا ‏في بلاده

ثمن وزير الادارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، دور المملكة ‏العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تقديم الدعم السريع والعاجل لمكافحة وباء ‏الكوليرا في بلاده.‏

وأكد خلال ترؤسه اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً للهيئات ‏المانحة من دول مجلس التعاون ، أن الدعم الاغاثي والانساني الذي قدمته دول الخليج ‏العربية لليمن في هذه الفترة الحرجة أثمر في تحسين الوضع الانساني.‏

وبحث المجتمعون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية، آليات التنسيق والتعاون مع ‏اللجنة العليا للإغاثة في اليمن والهيئات المانحة من دول مجلس التعاون ، إضافة إلى ‏مناقشة الوضع الاغاثي في اليمن وسير عملية الاغاثة خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث ‏خطط الهيئات الاغاثية للفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام الجاري.‏