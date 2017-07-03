ثمن وزير الادارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، دور المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تقديم الدعم السريع والعاجل لمكافحة وباء الكوليرا في بلاده.
وأكد خلال ترؤسه اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً للهيئات المانحة من دول مجلس التعاون ، أن الدعم الاغاثي والانساني الذي قدمته دول الخليج العربية لليمن في هذه الفترة الحرجة أثمر في تحسين الوضع الانساني.
وبحث المجتمعون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية، آليات التنسيق والتعاون مع اللجنة العليا للإغاثة في اليمن والهيئات المانحة من دول مجلس التعاون ، إضافة إلى مناقشة الوضع الاغاثي في اليمن وسير عملية الاغاثة خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث خطط الهيئات الاغاثية للفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام الجاري.
وزير يمني يثمن دور المملكة في مكافحة وباء الكوليرا في بلاده
ثمن وزير الادارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، دور المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تقديم الدعم السريع والعاجل لمكافحة وباء الكوليرا في بلاده.
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