نخبة من المشائخ والعلماء يلقون عدد من الدروس العلمية في الدورة التأصيلية الصيفية بالمسجد النبوي

انطلقت الدورة التأصيلية الصيفية بالمسجد النبوي التي تقيمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد وذلك في التوسعة الأولى بين باب عمر وعثمان رضي الله عنهما

وأوضح الشيخ إبراهيم بن سالم قبّي مدير إدارة التوجيه والارشاد بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن هذه الدورة تحتوي على عدد من المتون العلمية في عدد من فنون العلم المختلفة والتي يحتاجها طالب العلم مشيراً إلى أنه يقوم بشرح هذه المتون نخبة من العلماء المتخصصين ، وبيّن قبّي أن المتون تتضمن الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام ، ومنظومة ( مئة المعاني ) في البلاغة لابن الشحنة ، والعقيدة الواسطية لابن تيمية ، ومقدمة أصول التفسير لابن تيمية وإرشاد أولي البصائر والألباب في الفقه لابن سعدي .

وأضاف الشيخ قبّي أن إدارة التوجيه والإرشاد ممثلة بوحدة التدريس تعمل على الإشراف على الدورة وتوزيع المتون العلمية مجاناً وتسجيل أسماء المشاركين فيها منوهاً أنه يتم في نهاية الدروس إجراء اختبار ولابد من حضور المهتمين من طلاب العلم لهذه الاختبارات لتجاوز الدورة ومن ثم التكريم بإذن الله تعالى .

وتأتي هذه الدورة حسب توجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومتابعة فضيلة وكيل الرئيس العام لشئون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله أخذا بالعلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة ونشر رسالة الحرمين إلى جميع دول العالم .