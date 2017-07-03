 الهيئه العامه للغذاء والدواء تواصل حملتها الرقابيه على الاسواق خلال اجازة عيد الفطر ١٤٣٨ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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الهيئه العامه للغذاء والدواء تواصل حملتها الرقابيه على الاسواق خلال اجازة عيد الفطر ١٤٣٨

الهيئه العامه للغذاء والدواء تواصل حملتها الرقابيه على الاسواق خلال اجازة عيد الفطر ١٤٣٨
المناطق - الرياض - شاجع الدوسري

واصلت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملتها للرقابة على الأسواق المحلية خلال إجازة عيد الفطر في مدن المملكة كافة، بتنفيذ جولات تفتيشية شملت 32 مصنعاً للأغذية، أوقفت خلالها خطوط إنتاج مصنعين، وسحب 13 عينة منها .
وأوضحت الهيئة في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني (www.sfda.gov.sa ) أن الجولات الرقابية تضمنت تفتيش 17 مصنعاً للمياه المعبأة والثلج، حيث أوقفت خطوط إنتاج أحدها، وسحبت 12 عينة منها، فيما جرى تفتيش 127 مستودعاً ومركزا لتوزيع للأغذية، وسحب 130 عينة منها.
وأسفرت الجولات الرقابية عن إحالة اثنتين من قضايا الغش التجاري إلى النيابة العامة، بجانب تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على 22 منشأة مخالفة، في حين أتلفت 2475 عبوة مياه معبأة، و6 آلاف كيلو غرام أغذية متنوعة (أجبان، لحوم، أسماك، سكر، بهارات، وحليب مجفف).
وفي الشأن ذاته استقبل مركز الاتصال الموحد (19999) 11 شكوى وبلاغاً على مصانع ومستودعات الأغذية، واردة جرى التحقق منها والرد عليها، ومباشرة البلاغات من خلال سحب عينات منها، وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، فيما أنجزت تسجيل وترخيص المنشآت الغذائية المحلية، وإصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية المُصدرة خارج المملكة خلال فترة الإجازة .
وسجلت الغذاء والدواء تسجيل وترخيص 27 حساباً مبدئياً من المنشآت الغذائية المحلية، وشملت المسجلة في النظام الالكتروني التي تم إنشاؤها، بينما بلغت المنشآت الغذائية المحلية المسجلة في النظام الالكتروني 40 منشأة غذائية محلية، بجانب إصدار 4 تراخيص مزاولة النشاط لمصانع الأغذية والمياه المعبأة والثلج، كذلك استقلت 11 طلباً لـ “إصدار و تجديد” شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية المُصدرة لخارج المملكة، وإصدار 18 شهادة صلاحية للتصدير، في حين تمت مطابقة وتصديق 5572 شهادة إرسالية

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