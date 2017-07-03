شرطة حائل تضبط مواطنين قاما بتغطية أجهزة الرصد الآلي للسرعة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل انه استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بمنطقة حائل للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط أحد الأشخاص قام بتغطية أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة بمدينة حائل يوم الثلاثاء ٣ / ١٠ / ١٤٣٨هـ ولاذ بالفرار ،

واتضح أنه سعودي الجنسية بالعقد الثالث من العمر .

كما تمكنت شرطة محافظة بقعاء من ضبط مواطن سعودي بالعقد الثالث من العمر قام برش الطامس على أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة بالمحافظة بتاريخ ٢٩/ ٩/ ١٤٣٨هـ .

وبسماع أقوالهما أقرا بفعلتهما حيث تم إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة حائل ودائرة النيابة العامة بمحافظة بقعاء لتطبيق النظام بحقهما .