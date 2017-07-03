 شرطة حائل تضبط مواطنين قاما بتغطية أجهزة الرصد الآلي للسرعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شرطة حائل تضبط مواطنين قاما بتغطية أجهزة الرصد الآلي للسرعة تبوك تستقبل طلائع “حكايا مسك”… والفعاليات تبدأ الخميس الهيئه العامه للغذاء والدواء تواصل حملتها الرقابيه على الاسواق خلال اجازة عيد الفطر ١٤٣٨ نخبة من المشائخ والعلماء يلقون عدد من الدروس العلمية في الدورة التأصيلية الصيفية بالمسجد النبوي وزير يمني يثمن دور المملكة في مكافحة وباء الكوليرا ‏في بلاده الجبير : الإجراءات المتخذه ضد قطر تهدف لتغيير سياساتها الداعمة لـ الإرهاب مياه حائل توضح حقيقة مقطع فيديو تزاحم الصهاريج أمام أشياب بزاخة مجلس الوزراء الكويتي يهنىء سمو الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره وليًا للعهد كفى تعايد 200 نزيل بسجن الليث خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي مغردين : كلنا ثقة في القيادة عبر وسما مطالبين برجوع العلاوة السنوية تركيا: القاعدة العسكرية التركية ليست لأمن قطر فحسب بل لأمن المنطقة برمتها

شرطة حائل تضبط مواطنين قاما بتغطية أجهزة الرصد الآلي للسرعة

شرطة حائل تضبط مواطنين قاما بتغطية أجهزة الرصد الآلي للسرعة
المناطق - حائل

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل انه استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بمنطقة حائل للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط أحد الأشخاص قام بتغطية أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة بمدينة حائل يوم الثلاثاء ٣ / ١٠ / ١٤٣٨هـ ولاذ بالفرار ،
واتضح أنه سعودي الجنسية بالعقد الثالث من العمر .
كما تمكنت  شرطة محافظة بقعاء من ضبط  مواطن سعودي بالعقد الثالث من العمر قام برش الطامس على أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة بالمحافظة بتاريخ ٢٩/ ٩/ ١٤٣٨هـ .
وبسماع أقوالهما أقرا بفعلتهما حيث تم إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة حائل ودائرة النيابة العامة بمحافظة بقعاء لتطبيق النظام بحقهما .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>