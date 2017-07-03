مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي وقع على مخيم للنازحين بالأنبار

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع على مخيم للنازحين بمحافظة الأنبار العراقية، مخلفًا عدد من القتلى والجرحى.

وقدَّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبًا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، ومجددًا التأكيد على موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب والتطرف.