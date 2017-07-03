 فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 72 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في تشاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 72 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في تشاد

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 72 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في تشاد
واس - انجامينا

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 72 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية تشاد بحضور نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي عيسى سونوقو وممثل من الحكومة التشادية .
ووقعّ برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقر برنامج الأغذاية في تشاد ،وتعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت مؤخرًا جزءًا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في تشاد، ويأتي ذلك ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الدول الشقيقة والصديقة.

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