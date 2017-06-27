اتفاق سعودي ألماني على وقف تمويل الإرهاب والتدخل في شؤون دول الجوار

أكد وزير الخارجية الاستاذ عادل الجبير أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الألماني زيجمار جابريل على أهمية وقف دعم الإرهاب وتمويله، ووقف دعم التطرف والتحريض والكراهية والتدخل في شؤون دول الجوار.

قال الجبير، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم في جده، مع نظيرة الالماني: “نتمنى أن يكون رد قطر على مطالب الدول المقاطعة إيجابياً”، مشيرا إلى أنه اتفق مع جابريل وقف دعم الإرهاب وتمويله، والتدخل في شؤون دول الجوار.

وأضاف الوزير الجبير، خلال المؤتمر الصحفي، أن “الهدف من وراء الإجراءات المتخذة بحق قطر هو تغيير في سياساتها التي تسيء لها ولدول المنطقة ولدول العالم “مشيرا إلى أننا نتطلع لاستلام هذا الرد ودراسته بدقة، ومن ثم اتخاذ المواقف اللازمة تجاهها”.

وتابع الجبير: “عبرت لمعاليه عن تطلعات دول الأربع .. على أن يكون رد الأشقاء على طلبات الدول الأربع إيجابياً لكي نستطيع أن نصل لحل لهذه الأزمة”.

وشدد الجبير اننا في المملكة “نريد من قطر تبني سياسات لا تروج للإرهاب والتطرف والكراهية”، مشيرا إلى أن “قطر واصلت التدخل في شؤون دول الجوار رغم توقيع اتفاق عام 2014 “، معلنا أن “أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات كان مذكورا في اتفاق عام 2014”.

من جانبه، اعتبر جابريل أن حل أزمة قطر يجب أن يتضمن وقف تمويل المنظمات المتطرفة في المنطقة، مشيراً إلى أن برلين “تهتم بوحدة مجلس التعاون الخليجي وتدعم الوساطة الكويتية في الأزمة”.

وقال جابريل: اننا “اتفقنا مع السعودية على ضرورة إنهاء أي دعم لمنظمات المتطرفة، ونأمل أن تركز مطالب الدول المقاطعة على وقف تمويل الإرهاب ودعم التحريض”.

وتسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بآل ثاني تضمنت الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة من المملكة والإمارات والبحرين ومصر عن طريق الكويت في أواخر الشهر الماضي والتي طلبت الكويت تمديد المهلة ثمانية واربعون ساعة لتسليم الرد.