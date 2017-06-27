وكيل محافظ العقيق يُدشن أولى الفعاليات الصيفية لمجلس شباب الباحة

دشن وكيل محافظة العقيق عبدالله الزهراني فعاليات ملتقى صيف شباب الباحة 1438، وذلك بساحة الشباب بالعقيق. حيث يتضمن الملتقى فلكلورات شعبية متنوعة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وكذلك فقرات إنشاديه خُصصت للمواهب الشابة من منطقة الباحة، حيث شارك فيها المنشدين عمر الغامدي، ورائد الغامدي. وقدمت الفرقة الشعبية في نهاية الملتقى لوحة وطنية لقيت استحسان ومشاركة من قبل الحضور. وفي ختام الملتقى قام ” الزهراني ” بتقديم العديد من الجوائز تكريما للحضور.

من جانبه أكد أمين مجلس شباب منطقة الباحة الدكتور أحمد الفقيه أن المجلس سيقيم فعاليات متنوعة ومستمرة للشباب طيلة فترة الصيف، وستتضمن فقرات ترفيهيه وإنشاديه، ودورات تدريبية، وأنشطة رياضية. ووضح أن غاية هذه الفعاليات إبراز المواهب المختلفة لشباب المنطقة، واستثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم ووطنهم بالنفع والفائدة. وأكد أن حضورهم لهذه الفعاليات هو أساس نجاحها.

ومن ناحية أخرى قدم وكيل محافظة العقيق شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود أمير المنطقة على دعمه اللامحدود للفعاليات الصيفية المختلفة، ولوكيل الإمارة بالباحة الدكتور حامد الشمري لمتابعته المستمرة ولحرصه الشديد على إنجاح كافة الفعاليات، وتسهيل كافة الاجراءات لإقامة هذه الأنشطة وانجاحها.