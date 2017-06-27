 وكيل محافظ العقيق يُدشن أولى الفعاليات الصيفية لمجلس شباب الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكيل محافظ العقيق يُدشن أولى الفعاليات الصيفية لمجلس شباب الباحة اتفاق سعودي ألماني على وقف تمويل الإرهاب والتدخل في شؤون دول الجوار وزير الخارجية الأمريكي: مصير الأسد أصبح الآن بيد روسيا ماكرون يكشف عن “تدابير جديدة” لمكافحة الإرهاب فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 72 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في تشاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي وقع على مخيم للنازحين بالأنبار نادي القادسية يجدد عقد مدافعه عبدالمحسن فلاته لمدة خمسة مواسم شرطة حائل تضبط مواطنين قاما بتغطية أجهزة الرصد الآلي للسرعة تبوك تستقبل طلائع “حكايا مسك”… والفعاليات تبدأ الخميس الهيئه العامه للغذاء والدواء تواصل حملتها الرقابيه على الاسواق خلال اجازة عيد الفطر ١٤٣٨ نخبة من المشائخ والعلماء يلقون عدد من الدروس العلمية في الدورة التأصيلية الصيفية بالمسجد النبوي وزير يمني يثمن دور المملكة في مكافحة وباء الكوليرا ‏في بلاده

وكيل محافظ العقيق يُدشن أولى الفعاليات الصيفية لمجلس شباب الباحة

وكيل محافظ العقيق يُدشن أولى الفعاليات الصيفية لمجلس شباب الباحة
المناطق - الباحة

دشن وكيل محافظة العقيق عبدالله الزهراني فعاليات ملتقى صيف شباب الباحة 1438، وذلك بساحة الشباب بالعقيق. حيث يتضمن الملتقى فلكلورات شعبية متنوعة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وكذلك فقرات إنشاديه خُصصت للمواهب الشابة من منطقة الباحة، حيث شارك فيها المنشدين عمر الغامدي، ورائد الغامدي. وقدمت الفرقة الشعبية في نهاية الملتقى لوحة وطنية لقيت استحسان ومشاركة من قبل الحضور. وفي ختام الملتقى قام ” الزهراني ” بتقديم العديد من الجوائز تكريما للحضور.

من جانبه أكد أمين مجلس شباب منطقة الباحة الدكتور أحمد الفقيه أن المجلس سيقيم فعاليات متنوعة ومستمرة للشباب طيلة فترة الصيف، وستتضمن فقرات ترفيهيه وإنشاديه، ودورات تدريبية، وأنشطة رياضية. ووضح أن غاية هذه الفعاليات إبراز المواهب المختلفة لشباب المنطقة، واستثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم ووطنهم بالنفع والفائدة. وأكد أن حضورهم لهذه الفعاليات هو أساس نجاحها.

ومن ناحية أخرى قدم وكيل محافظة العقيق شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود أمير المنطقة على دعمه اللامحدود للفعاليات الصيفية المختلفة، ولوكيل الإمارة بالباحة الدكتور حامد الشمري لمتابعته المستمرة ولحرصه الشديد على إنجاح كافة الفعاليات، وتسهيل كافة الاجراءات لإقامة هذه الأنشطة وانجاحها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>