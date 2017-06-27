فنون الباحة تدعو للمشاركة بمعرض الفنون البصرية

دعت جمعية الثقافة والفنون بالباحة كافة فنانين وفنانات المنطقة وخارجها للمشاركة في المعرض الجماعي للفنون البصرية الذي سيقام بمنطقة الباحة ضمن أنشطتها وفعالياتها الثقافية والفنية.

ودعا مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة الأستاذ علي بن خميس البيضاني الفنانين والفنانات والمصورين والمصورات والمهتمين بالفن التشكيلي والخط العربي والتصوير الضوئي للمشاركة في المعرض الذي سيقام تزامنا مع فعاليات صيف منطقة الباحة 38.

وأضاف البيضاني أن المعرض يأتي لإبراز أعمال الفنانين والخطاطين والمصورين منوها أن المشاركات متاحة لكافة الفنانيين والمصورين على مستوى المملكة في معرض الفنون البصرية، وأن أخر موعد لإستقبال الأعمال 30-10-1438هـ.

من جهته أشار تركي الغامدي مشرف لجنة الفن التشكيلي والخط العربي بـ فنون الباحة أن المشاركة متاحة للجميع وشروط المشاركة كالتالي:

١/المشاركة مفتوحة لعموم الفنانين بالمملكة للجنسين في مجالات المشاركة (الرسم التشكيلي )و(التصوير التشكيلي )و(النحت )و(الخط العربي بأنواعه) (الفن المفاهيمي)

2/إمكانية الإشتراك بعدد ( ٤ )أعمال كحد أقصى

٣/ موضوع العمل مفتوح بشرط ان يلتزم بحدود الذوق والأدب العام وأن يرتقي العمل الفني للعرض وذا قيم فنيه

٤/ ان لايقل مقاس احد الأضلاع عن ٦٠سم ولايزيد ١٥٠سم

٥/ لجنة الفرز لها الحق استبعاد اي عمل تجده غير مناسب للعرض

٦/ سوف يكون هناك جوائز لأصحاب المراكز المتقدمة وتوزيع شهادة شكر وتقدير للمشاركين

٧/ تتحمل جمعية الثقافة والفنون تكلفة إعادة الأعمال المرشحة من خارج المنطقة بواسطة احدى شركات النقل دون أدنى مسؤولية منها عند حدوث تلف او عطب بعد تسليمها للشركة الناقلة

٨/ ترسل صور الأعمال مع مقاس العمل على إيميل الجمعية للجنة الفنون التشكيلية والخط العربي‏albaha1art@gmail.comوفي حال تم ترشيح العمل سوف يتم ابلاغ المشارك بأسماء الأعمال المقبولة ليتم ارسال أصل العمل .

وبين أحمد سليمان مشرف التصوير الضوئي أن الدعوة متاحة لكافة المصورين والمصورات للمشاركة بالأعمال التصويرية وشروط المشاركة كالتالي:

1/ المشاركة متاحة لكافة المصورين والمصورات من داخل منطقة الباحة وخارجها

2/ تقبل جميع مواضيع التصوير الفوتغرافي ، شرط الا تخل بالذوق العام.

3/ضلع الصورة 2000 بيكسل بالطول او العرض بصيغة JPG وبجودة 300 DPI

4/سيتم تقييم الصورة وابلاغ المشاركين بالصورة المشاركة واستبعاد الصور التي لا تنطبق عليها الشروط.

5/ يتم ارسال الاعمال على الا يميل Albaha.ph@gmail.com مرفق معها اسم المشاركة وعنوان الصورة ورقم الجوال.