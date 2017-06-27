 فنون الباحة تدعو للمشاركة بمعرض الفنون البصرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فنون الباحة تدعو للمشاركة بمعرض الفنون البصرية وكيل محافظ العقيق يُدشن أولى الفعاليات الصيفية لمجلس شباب الباحة اتفاق سعودي ألماني على وقف تمويل الإرهاب والتدخل في شؤون دول الجوار وزير الخارجية الأمريكي: مصير الأسد أصبح الآن بيد روسيا ماكرون يكشف عن “تدابير جديدة” لمكافحة الإرهاب فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 72 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في تشاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي وقع على مخيم للنازحين بالأنبار نادي القادسية يجدد عقد مدافعه عبدالمحسن فلاته لمدة خمسة مواسم شرطة حائل تضبط مواطنين قاما بتغطية أجهزة الرصد الآلي للسرعة تبوك تستقبل طلائع “حكايا مسك”… والفعاليات تبدأ الخميس الهيئه العامه للغذاء والدواء تواصل حملتها الرقابيه على الاسواق خلال اجازة عيد الفطر ١٤٣٨ نخبة من المشائخ والعلماء يلقون عدد من الدروس العلمية في الدورة التأصيلية الصيفية بالمسجد النبوي

فنون الباحة تدعو للمشاركة بمعرض الفنون البصرية

فنون الباحة تدعو للمشاركة بمعرض الفنون البصرية

دعت جمعية الثقافة والفنون بالباحة كافة فنانين وفنانات المنطقة وخارجها للمشاركة في المعرض الجماعي للفنون البصرية الذي سيقام بمنطقة الباحة ضمن أنشطتها وفعالياتها الثقافية والفنية.
ودعا مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة الأستاذ علي بن خميس البيضاني الفنانين والفنانات والمصورين والمصورات والمهتمين بالفن التشكيلي والخط العربي والتصوير الضوئي للمشاركة في المعرض الذي سيقام تزامنا مع فعاليات صيف منطقة الباحة 38.
وأضاف البيضاني أن المعرض يأتي لإبراز أعمال الفنانين والخطاطين والمصورين منوها أن المشاركات متاحة لكافة الفنانيين والمصورين على مستوى المملكة في معرض الفنون البصرية، وأن أخر موعد لإستقبال الأعمال 30-10-1438هـ.
من جهته أشار تركي الغامدي مشرف لجنة الفن التشكيلي والخط العربي بـ فنون الباحة أن المشاركة متاحة للجميع وشروط المشاركة كالتالي:

١/المشاركة مفتوحة لعموم الفنانين بالمملكة للجنسين في مجالات المشاركة  (الرسم التشكيلي )و(التصوير التشكيلي )و(النحت )و(الخط العربي بأنواعه) (الفن المفاهيمي)
2/إمكانية الإشتراك بعدد ( ٤ )أعمال كحد أقصى
٣/ موضوع العمل مفتوح بشرط ان يلتزم بحدود الذوق والأدب العام وأن يرتقي العمل الفني للعرض وذا قيم فنيه
٤/ ان لايقل مقاس احد الأضلاع عن ٦٠سم ولايزيد ١٥٠سم
٥/ لجنة الفرز لها الحق استبعاد اي عمل تجده غير مناسب للعرض
٦/ سوف يكون هناك جوائز لأصحاب المراكز المتقدمة وتوزيع شهادة شكر وتقدير للمشاركين
٧/ تتحمل جمعية الثقافة والفنون تكلفة إعادة الأعمال المرشحة من خارج المنطقة بواسطة احدى شركات النقل دون أدنى مسؤولية منها عند حدوث تلف او عطب بعد تسليمها للشركة الناقلة
٨/ ترسل صور الأعمال مع مقاس العمل على إيميل الجمعية للجنة الفنون التشكيلية والخط العربي‏albaha1art@gmail.comوفي حال تم  ترشيح العمل سوف يتم ابلاغ المشارك بأسماء الأعمال المقبولة ليتم ارسال أصل العمل .
وبين أحمد سليمان مشرف التصوير الضوئي أن الدعوة متاحة لكافة المصورين والمصورات للمشاركة بالأعمال التصويرية وشروط المشاركة كالتالي:
1/ المشاركة متاحة لكافة المصورين والمصورات من داخل منطقة الباحة وخارجها
2/ تقبل جميع مواضيع التصوير الفوتغرافي ، شرط الا تخل بالذوق العام.
3/ضلع الصورة 2000 بيكسل بالطول او العرض بصيغة JPG  وبجودة 300   DPI
4/سيتم تقييم الصورة وابلاغ المشاركين بالصورة المشاركة واستبعاد الصور التي لا تنطبق عليها الشروط.
5/ يتم ارسال الاعمال على الا يميل Albaha.ph@gmail.com مرفق معها اسم المشاركة وعنوان الصورة ورقم الجوال.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>