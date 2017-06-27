 أهالي محافظة العقيق يستقبلون غداً الثلاثاء البطل زايد الغامدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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أهالي محافظة العقيق يستقبلون غداً الثلاثاء البطل زايد الغامدي

أهالي محافظة العقيق يستقبلون غداً الثلاثاء البطل زايد الغامدي
المناطق - الباحة

يستقبل مطار الملك سعود بمنطقة الباحة غداً الثلاثاء، البطل زايد بن علي الغامدي الذي أصيب في الحد الجنوب أثناء عمله هو وزملاؤه وهم يذودون عن هذه البلاد الطاهرة؛ وذلك للسلام على الأهل واستكمال العلاج.
ويستقبل البطل في المطار جمع غفير من الأهالي وأقاربه بالحفاوة والتكريم والفخر بمشاركة ابنهم تلبية للقيادة، ودعوا الله له ولزملائه بالشفاء العاجل، وأن ينصر بلادنا على أعدائها، ويدحر كل معتد
وتداول مغردون صوراً للبطل “الغامدي” وهو على أرض المعركة، سائلين الله أن يعجل له بالشفاء وأن يمتعه بصحة والسلامة.

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