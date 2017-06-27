أهالي محافظة العقيق يستقبلون غداً الثلاثاء البطل زايد الغامدي

يستقبل مطار الملك سعود بمنطقة الباحة غداً الثلاثاء، البطل زايد بن علي الغامدي الذي أصيب في الحد الجنوب أثناء عمله هو وزملاؤه وهم يذودون عن هذه البلاد الطاهرة؛ وذلك للسلام على الأهل واستكمال العلاج.

ويستقبل البطل في المطار جمع غفير من الأهالي وأقاربه بالحفاوة والتكريم والفخر بمشاركة ابنهم تلبية للقيادة، ودعوا الله له ولزملائه بالشفاء العاجل، وأن ينصر بلادنا على أعدائها، ويدحر كل معتد

وتداول مغردون صوراً للبطل “الغامدي” وهو على أرض المعركة، سائلين الله أن يعجل له بالشفاء وأن يمتعه بصحة والسلامة.