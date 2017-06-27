 الهلال يتفق مع الحارس الدولي العماني علي الحبسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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الهلال يتفق مع الحارس الدولي العماني علي الحبسي

الهلال يتفق مع الحارس الدولي العماني علي الحبسي
المناطق - متابعات

تلقى الحارس العماني المحترف في صفوف فريق ريدينغ الانجليزي موافقه شفهية من إدارة ناديه للانتقال إلى فريق الهلال، حيث عقد الحبسي اجتماعاً مع إدارة ناديه اليوم تمهيداً لإستكمال إجراءات انتقاله للهلال بصفة رسمية، بعقد يمتد إلى موسمين.

ونشر الحبسي صورة على حسابه الشخصي في “تويتر” طبع عليها قلبين باللون الأزرق مع علامة التأكيد وهو ما فسره البعض بأنه إشارة من كابتن المنتخب العماني بقرب انتقال للأزرق السعودي.

يشار إلى أن الاتحاد السعودي سمح للاندية بالاستعانة بحراس مرمى أجانب، وهو ما استغله ناديا التعاون وأحد بالتعاقد مع المصري الحضري الجزائري دوخة.

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