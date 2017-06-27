 مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: لا تبرر التظلمات القطرية في النزاع الخليجي تشريد المستضعفين في الصحراء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 شوّال 1438 هجريا, الموافق 3 يوليو 2017 ميلاديا

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مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: لا تبرر التظلمات القطرية في النزاع الخليجي تشريد المستضعفين في الصحراء العمل : 13 حالة تجيز نقل خدمات عمال الخدمة المنزلية من صاحب عمل لآخر نائب أمير الجوف : صدورنا مفتوحة للصغير والكبير قبل أبوابنا أنور مالك : عاصفة الحزم ضربة عميقة لمشروع ولاية الفقيه في المنطقة موقع “قطر إنفو” الفرنسي القريب من الدوحة: اختفاء تميم بن حمد منذ أسبوع ولا يستبعد وجود مخطط لعزله . الهلال يتفق مع الحارس الدولي العماني علي الحبسي أهالي محافظة العقيق يستقبلون غداً الثلاثاء البطل زايد الغامدي إصابة العشرات بحادث دهس في مدينة بوسطن الأمريكية فنون الباحة تدعو للمشاركة بمعرض الفنون البصرية وكيل محافظ العقيق يُدشن أولى الفعاليات الصيفية لمجلس شباب الباحة اتفاق سعودي ألماني على وقف تمويل الإرهاب والتدخل في شؤون دول الجوار وزير الخارجية الأمريكي: مصير الأسد أصبح الآن بيد روسيا

مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: لا تبرر التظلمات القطرية في النزاع الخليجي تشريد المستضعفين في الصحراء

مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: لا تبرر التظلمات القطرية في النزاع الخليجي تشريد المستضعفين في الصحراء
المناطق ـ الرياض

طالبت المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) قطر السماح بدخول رجل عالق على حدودها مع السعودية منذ 17 يونيو ، مؤكدة بأن “السلطات القطرية تزعم أن زايد المري مواطن سعودي لكنه يقول إنه قطري جُرّد من جنسيته وعاش في السعودية منذ 1996.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن على “قطر إدخال الرجل العالق على حدودها مع السعودية منذ أكثر من أسبوعين وإعطائه الرعاية الصحية والمأوى”.
وأضافت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا تبرر التظلمات القطرية في النزاع الخليجي تشريد المستضعفين في الصحراء”.

وطالبت المنظمة الدولية السلطات في قطر بالسماح لزايد المري بالدخول لمراجعة قرار تجريده من جنسيته وإعادتها إليه إن كان قرار سحبها تعسفيا، مشيرة إلى أن قطر سحبت الجنسية من جميع أفراد أسرة المواطن القطري وآلاف أعضاء عشيرته الغفران.

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