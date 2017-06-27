طالبت المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) قطر السماح بدخول رجل عالق على حدودها مع السعودية منذ 17 يونيو ، مؤكدة بأن “السلطات القطرية تزعم أن زايد المري مواطن سعودي لكنه يقول إنه قطري جُرّد من جنسيته وعاش في السعودية منذ 1996.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن على “قطر إدخال الرجل العالق على حدودها مع السعودية منذ أكثر من أسبوعين وإعطائه الرعاية الصحية والمأوى”.

وأضافت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا تبرر التظلمات القطرية في النزاع الخليجي تشريد المستضعفين في الصحراء”.

وطالبت المنظمة الدولية السلطات في قطر بالسماح لزايد المري بالدخول لمراجعة قرار تجريده من جنسيته وإعادتها إليه إن كان قرار سحبها تعسفيا، مشيرة إلى أن قطر سحبت الجنسية من جميع أفراد أسرة المواطن القطري وآلاف أعضاء عشيرته الغفران.