خلاف مواطن عشريني مع شقيقته بالنعيرية يفضي لمقتلها بأداة حادة

نشب خلاف بين مواطن عشريني وشقيقته الثلاثينية وقيامه بالاعتداء عليها بأداة حادة بمنزلها ما أدى إلى إصابتها بإصابات بليغة فارقت على أثرها الحياة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه عند الخامسة من صباح الاثنين ٩-١٠-١٤٣٨ ورد بلاغ لشرطة محافظة النعيرية من مواطن عشريني عن نشوب خلاف بينه وبين شقيقته الثلاثينية وقيامه بالاعتداء عليها بمنزلهم بأداة حاده وإصابتها بإصابات بليغه بأنحاء متفرقة من الجسم .

وأضاف أنه على الفور من تلقي البلاغ هرع المختصون إلى المنزل حيث تم القبض على الجاني ونقل المجني عليها إلى المستشفى إلا انها فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها .

وبين أنه تم إيقاف الجاني لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيدا لإحالة القضية والجاني للنيابة العامة .