القبض على محترف سرقة السيارات بالقطيف والدمام

تمكنت شرطة محافظة القطيف وبتنسيق أمني مع مكافحة المخدرات من القبض على وافد عربي قدم إلى المملكة بتأشيرة زائر وله نشاط إجرامي في سرقة السيارات.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأن التنسيق الامني بين الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات بمحافظة القطيف أدى لتوفر معلومات عن قيام شخص عربي الجنسية قدم إلى المملكة بتأشيرة زائر وله نشاط إجرامي في سرقة السيارات بطرق احترافية حيث تم إعداد الكمين المناسب للإطاحة به وبفضل من الله وتوفيقه تم القبض عليه صباح اليوم وبمواجهته بالمعلومات الدامغة المتوفرة ضده أقر مبدئيا بسرقة ٧ مركبات وعدد من المواقع التي يسكن بها العمالة تمثلت بمبالغ مالية وهواتف خلوية متعددة بمحافظة القطيف ومدينة الدمام وقام بالإرشاد والدلالة على مواقعها .

وأشار إلى أنه تم إيقاف المتهم لاستكمال إجراءات جمع الاستدلال اللازمة في القضايا المثبتة تجاهه ومناقشته في القضايا الأخرى المماثلة تمهيدا لإحالته وملفات القضايا للنيابة العامة .