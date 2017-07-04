الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن فتح باب القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن فتح باب القبول الإلكتروني الموحد على موقع الكلية اعتباراً من 1438/10/8 حتى 1438/10/13 هـ لدرجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي 1439/1438 هـ، في المرافق التعليمية التابعة لها.

وشملت المرافق كل من : كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران ومركز الدراسات الصحية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومعاهد التمريض في كل من: مستشفى القوات المسلحة بالهدا، مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، مستشفى القوات المسلحة بالشمالية، ومستشفى القوات المسلحة بالخرج.

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