(فيديو) حملة تركية “منظمة” لطرد السوريين .. وهشتاق “أرسلوهم إلى منازلهم” يتصدر

يتعرض السوريون في تركيا، لحمة تشويه عنيفة، من قبل الإعلام التركي بمختلف توجهاته وانتمائاته، ضمن إطار تعميمي يضع السوريين جميعاً في خانة الاتهام ببعض التجاوزات، وسط تشكيك في صحة هذه المواد المنشورة وتساؤلات عن مصدرها وتساؤلات “هل هي حملة إعلامية منظمة تواجه السوريين” ؟!

ووفقا لوكالات، نشر ناشطون أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام عيد الفطر تسجيلاً قالوا إنه يظهر “احتلال السوريين لساحل منطقة آفجلار بمدينة اسطنبول” كبرى المدن التركية، ثم أعيد نشر التسجيل على أنه التقط في منطقة “كاديكوي” في مدينة اسطنبول أيضاً، وبغض النظر عن إعادة النشر المتكررة للتسجيل نفسه على أنه من مناطق مختلفة فإن السؤال الأهم: كيف أمكن لمصوره وناشره الادعاء بأن جميع من ظهروا في التسجيل سوريو الجنسية؟ هل سألهم جميعاً أم أن للسوري ما يميزه؟.

وبلغت الأزمة ذروتها الليلة الماضية بعد وصول وسم “أرسلوا السوريين إلى منازلهم” إلى صدارة قائمة الوسوم الأكثر تداولاً (ترند) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تركيا حيث طالب المستخدمون الأتراك متداولو الوسم بإعادة جميع السوريين اللاجئين في بلادهم إلى سوريا، وحملت كثير من التغريدات عبارات وشتائم عنصرية بحق السوريين.