 (فيديو) حملة تركية “منظمة” لطرد السوريين .. وهشتاق “أرسلوهم إلى منازلهم” يتصدر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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(فيديو) حملة تركية “منظمة” لطرد السوريين .. وهشتاق “أرسلوهم إلى منازلهم” يتصدر لفيتامين د فوائد جمة .. يمكنك الحصول عليه من هذه الأغذية القبض على محترف سرقة السيارات بالقطيف والدمام خلاف مواطن عشريني مع شقيقته بالنعيرية يفضي لمقتلها بأداة حادة تيريزا ماي : على قطر العمل مع جيرانها من الدول العربية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: لا تبرر التظلمات القطرية في النزاع الخليجي تشريد المستضعفين في الصحراء العمل : 13 حالة تجيز نقل خدمات عمال الخدمة المنزلية من صاحب عمل لآخر نائب أمير الجوف : صدورنا مفتوحة للصغير والكبير قبل أبوابنا أنور مالك : عاصفة الحزم ضربة عميقة لمشروع ولاية الفقيه في المنطقة موقع “قطر إنفو” الفرنسي القريب من الدوحة: اختفاء تميم بن حمد منذ أسبوع ولا يستبعد وجود مخطط لعزله . الهلال يتفق مع الحارس الدولي العماني علي الحبسي أهالي محافظة العقيق يستقبلون غداً الثلاثاء البطل زايد الغامدي

(فيديو) حملة تركية “منظمة” لطرد السوريين .. وهشتاق “أرسلوهم إلى منازلهم” يتصدر

(فيديو) حملة تركية “منظمة” لطرد السوريين .. وهشتاق “أرسلوهم إلى منازلهم” يتصدر

يتعرض السوريون في تركيا، لحمة تشويه عنيفة، من قبل الإعلام التركي بمختلف توجهاته وانتمائاته، ضمن إطار تعميمي يضع السوريين جميعاً في خانة الاتهام ببعض التجاوزات، وسط تشكيك في صحة هذه المواد المنشورة وتساؤلات عن مصدرها وتساؤلات “هل هي حملة إعلامية منظمة تواجه السوريين” ؟!

ووفقا لوكالات، نشر ناشطون أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام عيد الفطر تسجيلاً قالوا إنه يظهر “احتلال السوريين لساحل منطقة آفجلار بمدينة اسطنبول” كبرى المدن التركية، ثم أعيد نشر التسجيل على أنه التقط في منطقة “كاديكوي” في مدينة اسطنبول أيضاً، وبغض النظر عن إعادة النشر المتكررة للتسجيل نفسه على أنه من مناطق مختلفة فإن السؤال الأهم: كيف أمكن لمصوره وناشره الادعاء بأن جميع من ظهروا في التسجيل سوريو الجنسية؟ هل سألهم جميعاً أم أن للسوري ما يميزه؟.

وبلغت الأزمة ذروتها الليلة الماضية بعد وصول وسم “أرسلوا السوريين إلى منازلهم” إلى صدارة قائمة الوسوم الأكثر تداولاً (ترند) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تركيا حيث طالب المستخدمون الأتراك متداولو الوسم بإعادة جميع السوريين اللاجئين في بلادهم إلى سوريا، وحملت كثير من التغريدات عبارات وشتائم عنصرية بحق السوريين.

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