 كاتب سعودي يلجم عملاء الدوحة على الهواء في 3 دقائق.. ويؤكد: قطر ليست كعبة المضيوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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كاتب سعودي يلجم عملاء الدوحة على الهواء في 3 دقائق.. ويؤكد: قطر ليست كعبة المضيوم

المناطق - الرياض

فضح الكاتب عضوان الأحمري، قطر وعملاءها، إذ كشف تحريضاتها المستمرة على الإرهاب وتأجيج الفتن في السعودية ومصر والبحرين ودعم المنظمات والجماعات الإرهابية.

وأشار الأحمري، في لقاء له مع قناة بي بي سي العربية، إلى أن نظام الدوحة دأب على زرع الفتن في الدول العربية من خلال مساندة العناصر المتطرفة ودعم الحوثيين في اليمن ورموز الإخوان المسلمين وغيرهم من التنظيمات المصنفة جماعات إرهابية.

ولفت الأحمري إلى أن قطر ليست كعبة المضيوم، إنما هي كعبة لمجموعة من المطرودين من بلدانهم وللجماعات الإرهابية، مؤكدا أن سخرية الإعلام القطري من الضحايا الذين يسقطون في مصر نتيجة الإرهاب تعتبر دناءة لا قيمة لها.

ونوه الأحمري بأوضاع حقوق الإنسان والحريات في قطر، مؤكدًا أنها ليست واحة للديمقراطية بل تشهد العديد من انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات على خلفية قضايا الرأي وحرية التعبير.

واستدل على ذلك بحكم 15 عاما على شاعر لا يجرؤ أحد من الدوحة أو ضيف البرنامج أن يغرد بما قاله من أبيات شعرية، وذلك في إشارة إلى الشاعر محمد بن راشد العجمي الملقب محليا بـ”ابن الذيب”.

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