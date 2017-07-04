فيديو جديد يكشف مواصفات هاتف آيفون 8 المقبل

كشف الحساب الشهير Onleaks على تويتر الذى يعد واحدا من المصادر الأكثر مصداقية على شبكة الإنترنت فى مجال التكنولوجيا عن فيديو جديد يوفر أقرب نظرة حتى الآن لهاتف أبل القادم آيفون 8.

ووفقا لموقع Phonerena الهندى تستند مواصفات وتصميم الهاتف المدمج بالفيديو على الشائعات السابقة، وبالمقارنة بأحدث نموذج لهاتف آيفون صدر حتى الآن، إذ سيتميز هاتف آيفون 8 بحواف رقيقة جدا، وتصميم نحيف جذاب.

ووفقا للفيديو سيبلغ طول الهاتف 143.5 مم، وعرضه 71 مم ، بينما يبلغ سمكه 7.5 مم، وهذا يعنى أن الهاتف الجديد سيكون أكبر من إيفون 7 الذى تبلغ أبعاده (138.3 × 67.1 × 7.1 مم)، ولكن أصغر بكثير من اى فون 7 بلس الذى تصل أبعاده (158.2 × 77.9 × 7.3 مم).

ويقال إن آيفون 8 سيتميز بشاشة قياس 5.8 بوصة، ولن يمتلك زرا رئيسيا، بل جزءا لا يتجزأ من بصمة إصبع بالشاشة.