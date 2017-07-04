 إليكم هذا التطبيق.. يلتقط الصور بتقنية 360 درجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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إليكم هذا التطبيق.. يلتقط الصور بتقنية 360 درجة

إليكم هذا التطبيق.. يلتقط الصور بتقنية 360 درجة

يمثل تطبيق Cardboard Camera الحل الأمثل للمستخدمين الذين يرغبون في التقاط الصور بتقنية 360 درجة لتصميم مشاهد الواقع الافتراضي.

وتتبلور فكرة التطبيق حول تحويل الهاتف إلى كاميرا واقع افتراضي ثلاثية الأبعاد، حيث يعد التطبيق الوحيد حاليا على المتجر الذي ينشئ صورا خاصة بالمستخدم بهذه الوضعية، مع إمكانية إضافة بعد آخر وهو الصوت، ويدعم التطبيق إضافة تسجيل الصوت جنبا إلى جنب مع الصور البانورامية ذات درجة 360.

ويقدم التطبيق شرحا مُبسطا لكيفية استخدامه، وكيفية التقاط الصور، وبعد ذلك يتم وضع الهاتف في نظارة Cardboard الخاصة من “جوجل” لمشاهدة ما تم تصويره. علما أن التطبيق يدعم أكثر من 39 لغة.

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