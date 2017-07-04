صحيفة روسية: قطر تحصد أولى ثمار المقاطعة.. اسمها بات مقترنا بالإرهاب

كتب إيغور سوبوتين، في صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، مقالا تحدث فيه عن نتائج مقاطعة قطر، وبين خلاله أن قطر تحصد ثمار المقاطعة الدبلوماسية من الناحيتين الاقتصادية والسياسية وكذلك من سمعتها.

وقال الكاتب إن وسائل الإعلام الغربية تنشر حقائق تدل على علاقات قطر بالإرهاب، حيث تشير فايننشال تايمز البريطانية إلى مليار دولار دفعته قطر إلى المجموعات المرتبطة بحركة “القاعدة” في سوريا مقابل الإفراج عن أفراد من العائلة الحاكمة اختُطفوا في جنوب العراق.

وأضاف، أن النقاش يدور حاليا حول ما إذا كانت قطر ستستضيف بطولة العالم بكرة القدم عام 2022، وإن لم تستطع فإنها ستخسر المليارات التي صرفتها خلال الفترة الماضية.