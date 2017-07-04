 حملة لتعقب مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود في الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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حملة لتعقب مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود في الجوف

حملة لتعقب مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود في الجوف
المناطق ـ الجوف ـ سهو الهشال

كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، أن قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة بمشاركة إدارة دوريات الأمن بالجوف وقوة المهمات والواجبات الخاصة، نقذت حملة لتعقب مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود لعدد من الأحياء بمدينة سكاكا والتي يسكنها وافدين من جنسيات مختلفة ، ونتج عن ذلك ضبط عدد ( 21 ) مخالف لنظام العمل من جنسيات متعددة .

ومن جانب آخر نفذت شرطة محافظة طبرجل حملة تفتيش بمشاركة دوريات الإمارة بالمحافظة ونتج عن ذلك ضبط (80) متسللاً وجرى إحالتهم لجهة الاختصاص .

وتهيب شرطة منطقة الجوف بالأخوة المواطنين الكرام بعدم إيواء أو نقل او التستر على مخالفي نظامي الإقامة والعمل وأمن الحدود لما يقتضيه ذلك من عقوبات ستطبق على جميع الأطراف سواء المخالف أو المشغل أو المتستر، لخطورة ذلك وانعكاساته السلبية على الأمن والمجتمع.

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