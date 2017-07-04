 الإعصار “نانمادول” يضرب جنوب غرب اليابان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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الإعصار “نانمادول” يضرب جنوب غرب اليابان

الإعصار “نانمادول” يضرب جنوب غرب اليابان
المناطق _واس

ذكر مسؤولون في هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن إعصارًا قويًا مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قوية ضرب جنوب غرب اليابان صباح اليوم.
وقالت الهيئة إن الإعصار “نانمادول” وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ناجازاكي في جزيرة كيوشو جنوب البلاد الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (2300 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش). ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
وذكرت الهيئة أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على منطقة واسعة من غرب اليابان اليوم، وحذرت من فيضانات وانهيارات أرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار في المنطقة.
وأضافت أن الإعصار سريع التحرك يمكن أن يؤدي إلى موجات مد بارتفاع يصل إلى ستة أمتار حول كيوشو وجزيرة شيكوكو في جنوب غرب البلاد.

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