 الأرصاد:استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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الأرصاد:استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق

الأرصاد:استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق
المناطق _الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار حرارة الطقس على معظم المملكة شديد الحرارة على وسط وشرق المملكة, مع استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية لمناطق الرياض والقصيم ووادي الدواسر.
فيما تبقى السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة والطائف فترة ما بعد الظهيرة, كما يتوقع استمرار تأثر سواحل منطقتي مكة المكرمة وجازان بالأتربة المثارة والعوالق الترابية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول إلى شرقية فترة ما بعد الظهيرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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