أمانة المدينة : نخيل المدينة بخير

أشارت أمانة المدينة المنورة في بيــــــان صحفي عبر صحيفة وجوال المناطق إلى إعادة استراتيجية الري والصيانة للنخيل والمزروعات وذلك توضيحا لما بثه جوال المنطقة وما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عن القصور في أعمال الري بالمدينة المنورة وتأثر المزروعات وخاصة النخيل ، وأشارت عبر بيانها أنها عملت خلال الأشهر الماضية على تغيير استراتيجيتها لأعمال ري وصيانة المزروعات بالمدينة المنورة، وذلك لمعالجة ما ينتج عن انخفاض في مستوى الأداء خلال فترات تسليم واستلام الأعمال الواقعة بين انتهاء عقود الري وتجديدها، وأيضاً لمعالجة التباين في مستويات الري بين المناطق والأحياء التي تشملها عقود الري نتيجة تعددها واختلاف كفاءة المقاولين المنفذين لها.

وبناءً على توجيهات أمين المنطقة المهندس محمد العمري فقد تم إعادة تقسيم مناطق الري إلى أربعة مناطق : الشمال، الشرق، الجنوب، الغرب، عوضاً عن التقسيم السابق (13) بلدية فرعية، بحيث يتم تنفيذ أعمال الري وصيانة المزروعات عبر أربعة عقود فقط بدلاً من العقود المتعددة والمتفاوتة في مواعيد انتهائها، وليتقدم للمنافسة عليها المقاولون ذوي الكفاءة والقدرة على تغطية احتياجات المدينة المنورة من أعمال الري وصيانة المزروعات، مع توسيع النطاق الزمني لتنفيذ العقود الأربعة إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات والتي سينتج عنها الجمع بين خفض التكاليف المالية وارتفاع مستوى الأداء والجودة.

وقد استلزمت هذه الاستراتيجية لتنفيذها انتظار انتهاء عدد من عقود الري وصيانة المزروعات القائمة ليتم طرحها وفقاً للتقسيم الجغرافي للمناطق الأربعة المحددة آنفاً، مما نتج عنه تأثير مباشر على أعمال الري لبعض المواقع في منطقة العيون خاصةً ،الأزهري ،طريق الجامعات تزامن مع التسارع في تدرج ارتفاع درجات الحرارة والتغيير في أحوال الطقس التي أثرت على خطة الأمانة لتنفيذ أعمال الري خلال الفترة

ما بين انتهاء العقود السابقة وتسليم مواقع العقود الجديدة عبر جهودها الذاتية. حيث تم تشكيل فريق عمل ميداني و طوارئ على مدار الساعة برئاسة مساعد الأمين المهندس فهد العوفي والوكلاء المعنيين ورؤساء بلديات تلك المناطق ، وبمتابعة دؤوبة ومستمرة من معالي أمين المنطقة مع فريق العمل مما نتج عنه سرعة السيطرة على الموقف و معالجة المواقع المتأثرة في حي الأزهري وطريق الجامعات ولا زالت الجهات المختصة في الأمانة تعمل على متابعة معالجة الآثار الناتجة عن ذلك ، ونطمئن الجميع بأن نخيل المدينة المنورة بخير وسيبقى كذلك وليس كما يدعيه من يتمنى عكس ذلك ، بعد أن تم بفضل الله ترسية عقود الري وصيانة المزروعات وتسليم مواقعها للمقاولين المنفذين خلال الأيام الماضية ومباشرة الأعمال المتعاقد عليها .