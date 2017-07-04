 ضمن مهرجان أبها يجمعنا.. الحفل الغنائي الأول تحت شعار “لمة شباب إيدول” على مسرح المفتاحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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ضمن مهرجان أبها يجمعنا.. الحفل الغنائي الأول تحت شعار “لمة شباب إيدول” على مسرح المفتاحة

ضمن مهرجان أبها يجمعنا.. الحفل الغنائي الأول تحت شعار “لمة شباب إيدول” على مسرح المفتاحة
المناطق _عسير

لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، يقام الحفل الغنائي الأول تحت شعار “لمة شباب إيدول” على مسرح المفتاحة بمدينة أبها، عند التاسعة والنصف من مساء الخميس ٣ أغسطس، ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة  بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م.

وسيحيي الحفل ٤ من نجوم شباب عرب إيدول للموسم الماضي، وهم: النجم السعودي بندر مقري، النجم اليمني عمار العزكى، النجم العراقي همام إبراهيم، النجم الأردني مهند حسين، وجميعهم يعدون من أهم النجوم المشاركين في برامج المواهب الذين اشتهروا بغنائهم للأغنية الخليجية ، ويلتقون جمهورهم ومحبيهم على واحد من أهم مسارح الوطن العربي.

ويهدف الحفل إلى قضاء ليلة ماتعة وراقية، ترفيهية لاجتماع العائلة، شرط أن يكون الحضور لمن هم فوق ١٨ عامًا.

وسيتم خلال الحفل الترحيب بالحضور عبر كلمة ترحيبية للفنان السعودي بندر مقري، على أن يبدأ الحفل الغنائي مباشرة بعد الترحيب بعزف مقطوعة موسيقية من خلالها يتعرف على الفرقة الموسيقية، ثم يبدأ النجوم الأربعة بالصعود لخشبة المسرح لعرض فقرة غنائية مشتركة، يسبقها نشيد السلام الوطني، فتتوالى الفقرات الغنائية لكل نجم على خشبة المسرح، وبعد آخر فقرة غنائية تظهر النجوم مجددا لعرض أغنية مشتركة، ويختتمون الحفل بشكر وتقدير الحضور.

يشار إلى أن إجمالي مشاهدات نجوم شباب عرب إيدول للموسم الماضي بلغت ما يقارب ٣ ملايين.

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