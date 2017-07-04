بتسع فرق شعبية وترفيهية.. انطلاق فعاليات مسرح الأسرة والطفل بمهرجان أبها

في إطار التنوع الذي يلبي رغبات مختلف شرائح المجتمع بمهرجان أبها يجمعنا؛ انطلقت أولى فعاليات مسرح الأسرة والطفل على المسرح المفتوح لساحة المفتاحة الخارجية.

وتنفذ فعاليات المسرح شركة ساوث كام “المتخصصة في مجال مهرجانات الأسرة والطفل”، إذ سبق لها تنفيذ العديد من المهرجانات في النماص وسبت العلاية وبيشة وتنومة والقرية الشعبية بالسودة.

وستستمر فعاليات المسرح المفتوح لمدة ٤٧ يومًا، تضم عروضًا ل٤ فرق شعبية من عدن والسروات وروائح بيشة وجازان، إضافة إلى استضافة يومية لأهم وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة ٥ فرق ترفيهية تقدم فعاليات يومية بمشاركة الجمهور.

من جهته، أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة والمهرجان المهندس محمد العمرة أن أمانة المهرجان قد أولت اهتماماتها للطفل الذي يعدّ اللبنة الأولى في المجتمع وأساس البناء فيه.

وأضاف أن المسرح يستهدف الأسرة والأطفال، ويضع في اعتباره تقديم البرامج الترفيهية التي تحقق المتعة لهم، وتنمي المواهب عند الأطفال وتقدم لهم فرص المشاركة والعمل الجماعي والثقة بالنفس والقدرة على التواصل مع الأطفال ومع الجمهور، إضافة إلى استضافة أبناء الشهداء والأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.