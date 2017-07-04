 هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة إير آسيا الماليزية بعد إصابة محركها بعطب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة إير آسيا الماليزية بعد إصابة محركها بعطب اللجنة المنظمة تنهي تجهيزاتها لختام صيف الخرج والزوار على موعد السحب والفوز بسيارة بتسع فرق شعبية وترفيهية.. انطلاق فعاليات مسرح الأسرة والطفل بمهرجان أبها ضمن مهرجان أبها يجمعنا.. الحفل الغنائي الأول تحت شعار “لمة شباب إيدول” على مسرح المفتاحة أمانة المدينة : نخيل المدينة بخير الأرصاد:استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق الإعصار “نانمادول” يضرب جنوب غرب اليابان شرطة الجوف تقبض على أربعيني متهم بعدد من القضايا الجنائية حملة لتعقب مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود في الجوف صحيفة روسية: قطر تحصد أولى ثمار المقاطعة.. اسمها بات مقترنا بالإرهاب “ذا تيلغراف” البريطانية: الشركات المسؤولة عن بناء ملاعب قطر تستعد للهروب إليكم هذا التطبيق.. يلتقط الصور بتقنية 360 درجة

هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة إير آسيا الماليزية بعد إصابة محركها بعطب

هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة إير آسيا الماليزية بعد إصابة محركها بعطب
المناطق _ واس

قالت شركة “إير آسيا” الماليزية للطيران الاقتصادي اليوم الثلاثاء، إن طائرة قادمة من أستراليا إلى ماليزيا انحرفت عن مسارها واضطرت للهبوط في برزبين بعد عطب محركها أثناء إقلاعها بسبب ما يعتقد بأنه اصطدام طائر بها.
وأضافت الشركة أن الطائرة التي كانت تقل 345 راكبًا وطاقما من 14 فردًا عندما أقلعت من منطقة جولد كوست السياحية في ولاية كوينزلاند بشمال البلاد كانت في طريقها إلى كوالالمبور في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين. ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات في الحادث ولم ترد الشركة على طلب للتعليق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>