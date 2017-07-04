 حراسه تركية لوزير خارجية قطر تعكس عدم الثقة بالمواطن القطري..”صور” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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حراسه تركية لوزير خارجية قطر تعكس عدم الثقة بالمواطن القطري..”صور”

حراسه تركية لوزير خارجية قطر تعكس عدم الثقة بالمواطن القطري..”صور”
المناطق _ الرياض

كشفت مصادر خليجية، أن ضباط أتراك مسلحين كانوا ضمن طاقم الحراسات الخاصة لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، خلال زيارته لدولة الكويت أمس الاثنين، مؤكدين أن أمير قطر تميم بن حمد، ووزراء حكومته، لا يثقون في أبناء قطر.
وظهر في الصور خلف وزير خارجية قطر لدى وصوله للكويت مجموعة من الحراس ضمن طقم حراسته، قال عنهم عدد من النشطاء إنهم أتراك وليسوا قطريين.
وسخر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من استعانة المسئولين القطريين لأفراد أتراك ضمن أطقم الحراسة، وقال المغرد وليد الشمري: “حرس وزير الخارجية أتراك حتى ثقة بالشعب ما في”.
وأضاف سعودي: “انظروا يا أبناء قطر وزير خارجيتكم يصل الكويت وحرسه الخاص أتراك، الثقة فيكم معدومة، ولكننا نعلم أن عدم الثقة يعود لشعورهم بعدم رضاكم عنهم”.
وعبر ناشط باسم “ابن قطر الحر” عن استيائه، قائلًا: “حراس وزير الخارجية القطري أتراك”، وأضاف عبد العزيز الفراج: “مُستقطب أتراك يحمونك وفرس يحرسونك كأن قطر ما في شعبها ثقة، عن أي سيادة تتحدّث حكومة قطر”.
وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد وصل الكويت صباح اليوم، لتسليم أمير الكويت، رسالة أمير قطر تميم بن حمد، بعد موافقة الدول المقاطعة على تمديد المهلة “48” ساعة أخرى.
كما تسلم أمير الكويت رسالة تميم بن حمد آل ثاني، التي كتبها بخط يديه، تتضمن رد الدوحة على المطالب الـ13 التي فرضتها الدول المقاطعة، ولم يتضح حتى الآن ما تتضمنه هذه الرسالة.

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