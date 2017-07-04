 فيديو يظهر الشاحنات الإيرانية بشوراع قطر.. ونشطاء يغردون: “قطر محافظة إيرانية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فيديو يظهر الشاحنات الإيرانية بشوراع قطر.. ونشطاء يغردون: “قطر محافظة إيرانية” حراسه تركية لوزير خارجية قطر تعكس عدم الثقة بالمواطن القطري..”صور” هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة إير آسيا الماليزية بعد إصابة محركها بعطب اللجنة المنظمة تنهي تجهيزاتها لختام صيف الخرج والزوار على موعد السحب والفوز بسيارة بتسع فرق شعبية وترفيهية.. انطلاق فعاليات مسرح الأسرة والطفل بمهرجان أبها ضمن مهرجان أبها يجمعنا.. الحفل الغنائي الأول تحت شعار “لمة شباب إيدول” على مسرح المفتاحة أمانة المدينة : نخيل المدينة بخير الأرصاد:استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق الإعصار “نانمادول” يضرب جنوب غرب اليابان شرطة الجوف تقبض على أربعيني متهم بعدد من القضايا الجنائية حملة لتعقب مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود في الجوف صحيفة روسية: قطر تحصد أولى ثمار المقاطعة.. اسمها بات مقترنا بالإرهاب

فيديو يظهر الشاحنات الإيرانية بشوراع قطر.. ونشطاء يغردون: “قطر محافظة إيرانية”

المناطق _الرياض

نشر الدكتور القطري محمد الكواري، مقطع فيديو، لشاحنات تحمل أرقاماً إيرانية، تسير على إحدى الطرق في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال الكواري عبر حسابه على تويتر: “شاحنات إيرانية تغزو قطر الموضوع أصبح بلا حياء ولا ذمة وضمير .. سنة وتتحول قطر إلى محافظة إيرانية”
بدوره نشر الصحفي الكويتي “مبارك البغيلى” عبر حسابه الرسمى بموقع “تويتر”،: “شاحنات الحرس الثوري الإيراني تصل إلى ميناء الرويس في الدوحة، إلى الذين يدافعون عن قطر ويقولون أنهم ضد إيران”.
وأضاف مبارك البغيلى عبر حسابه بتويتر :”كما تسلل الذئب الإيرانى إلى سوريا والعراق واليمن، يتسلل اليوم إلى قطر وهو يرتدى جلد الخروف”.
وكتب مبارك :”الذى يظن أن إيران تريد حماية قطر، ساذج، إيران تسعى للاقتراب من شقيقتنا السعودية لمحاولة اختراقها والعبث فى استقرارها كما فعلت فى اليمن”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>