فيديو يظهر الشاحنات الإيرانية بشوراع قطر.. ونشطاء يغردون: “قطر محافظة إيرانية”

نشر الدكتور القطري محمد الكواري، مقطع فيديو، لشاحنات تحمل أرقاماً إيرانية، تسير على إحدى الطرق في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الكواري عبر حسابه على تويتر: “شاحنات إيرانية تغزو قطر الموضوع أصبح بلا حياء ولا ذمة وضمير .. سنة وتتحول قطر إلى محافظة إيرانية”

بدوره نشر الصحفي الكويتي “مبارك البغيلى” عبر حسابه الرسمى بموقع “تويتر”،: “شاحنات الحرس الثوري الإيراني تصل إلى ميناء الرويس في الدوحة، إلى الذين يدافعون عن قطر ويقولون أنهم ضد إيران”.

وأضاف مبارك البغيلى عبر حسابه بتويتر :”كما تسلل الذئب الإيرانى إلى سوريا والعراق واليمن، يتسلل اليوم إلى قطر وهو يرتدى جلد الخروف”.

وكتب مبارك :”الذى يظن أن إيران تريد حماية قطر، ساذج، إيران تسعى للاقتراب من شقيقتنا السعودية لمحاولة اختراقها والعبث فى استقرارها كما فعلت فى اليمن”.