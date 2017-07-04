نشر الدكتور القطري محمد الكواري، مقطع فيديو، لشاحنات تحمل أرقاماً إيرانية، تسير على إحدى الطرق في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال الكواري عبر حسابه على تويتر: “شاحنات إيرانية تغزو قطر الموضوع أصبح بلا حياء ولا ذمة وضمير .. سنة وتتحول قطر إلى محافظة إيرانية”
بدوره نشر الصحفي الكويتي “مبارك البغيلى” عبر حسابه الرسمى بموقع “تويتر”،: “شاحنات الحرس الثوري الإيراني تصل إلى ميناء الرويس في الدوحة، إلى الذين يدافعون عن قطر ويقولون أنهم ضد إيران”.
وأضاف مبارك البغيلى عبر حسابه بتويتر :”كما تسلل الذئب الإيرانى إلى سوريا والعراق واليمن، يتسلل اليوم إلى قطر وهو يرتدى جلد الخروف”.
وكتب مبارك :”الذى يظن أن إيران تريد حماية قطر، ساذج، إيران تسعى للاقتراب من شقيقتنا السعودية لمحاولة اختراقها والعبث فى استقرارها كما فعلت فى اليمن”.
فيديو يظهر الشاحنات الإيرانية بشوراع قطر.. ونشطاء يغردون: “قطر محافظة إيرانية”
نشر الدكتور القطري محمد الكواري، مقطع فيديو، لشاحنات تحمل أرقاماً إيرانية، تسير على إحدى الطرق في العاصمة القطرية الدوحة.
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