 اللجنة المنظمة تنهي تجهيزاتها لختام صيف الخرج والزوار على موعد لسحب والفوز بسيارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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اللجنة المنظمة تنهي تجهيزاتها لختام صيف الخرج والزوار على موعد لسحب والفوز بسيارة

اللجنة المنظمة تنهي تجهيزاتها لختام صيف الخرج والزوار على موعد لسحب والفوز بسيارة
المناطق _الخرج
قدم الكابتن فهد العاطفي فقراته الاستعراضية والترفيهية وعبارات الثناء والمبايعة للوطن أثناء مشاركة فرقة أزهار في إحتفالات عيد وصيف الخرج 38 والذي تنظمه بلدية محافظة الخرج ببرج الخرج والذي سيكون فيه مساء اليوم  الثلاثاء أخر أيام المهرجان والسحب على الجائزة الكبرى وهي سيارة  .
وأجرى المركز الإعلامي لقاء مع نائب مدير المهرجان الأستاذ / عواض العتيبي والذي بين أن اللجنة المنظمة أنهت استعداداتها والتجهيزات لليوم الختامي وأن اللجنة المنظمة تقوم بعمل خطة يومية للاستعدادات وتجهيز البرامج اليومية التي يتم تقديمها لزوار المهرجان كما وضح أيضا أن اللجنة سعت منذ التجهيزات للمهرجان بتقديم وسائل الراحة والترفيه داخل المقر واستهداف الأطفال في البرامج والمدينة الترفيهية بالجزء الجنوبي من البرج  إضافة إلى تجهيز الأماكن والجلسات للعوائل في ساحات البرج وتهيئة مكان المسرح وبعمل إشرافي من طاقم رجالي ونسائي لخدمة الزوار .
وفي نهاية الفقرات تم السحب على الجوائز القيمة المقدمة من بلدية محافظة الخرج وهي عبارة عن ( غسالة ، جهازين مكرويف ، شاشتين ، ثلاثة اجهزت جوال )
وتستضيف الفعاليات في يومها العاشر والاخير فرقة تلاوين بقيادة الكابتن / محمد الشحيني  وفرقة الاطيار ، كما ستقدم اللجنة المنظمة العديد من المفاجآت لزوارها وتقديم العديد من الجوائز القيمة وختامها السحب علي الجائزة الكبرى ( السيارة) .

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