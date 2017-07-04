 ألمانيا: اختيار قطر لكأس العالم قرار خاطئ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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ألمانيا: اختيار قطر لكأس العالم قرار خاطئ

ألمانيا: اختيار قطر لكأس العالم قرار خاطئ
المناطق _وكالات

جددت نائبة رئيس مجلس البرلمان الألماني كلوديا روث دعوتها لاتحاد كرة القدم “الفيفا” إلى التحرك فوراً لسحب استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام ٢٠٢٢. وفقا لـ “رويترز”

ووجهت “روث” تساؤلات للفيفا عن نظامية منح تنظيم كأس العالم لدولة ليس لها تاريخ كروي وترعى الإرهاب حول العالم، ولا تحترم حقوق الإنسان، مستدلة بوفاة أكثر من عامل في المنشآت التي تبنى استعداداً لتنظيم كأس العالم.

وأكدت روث أن الأحداث الأخيرة المتمثّلة في قطع كل من المملكة  ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر هو دليل آخر يضاف إلى السجل السئ الحافل لقطر.

جاء ذلك خلال حديث صحفي أدلت به روث لصحيفة “دي فيلت” الألمانية أشارت فيه إلى أن اختيار قطر منذ البداية لم يتم بناء على الكفاءة الرياضية ولكن بسبب المال. مؤكدة أن قطر حتماً ليست البلد المناسب لتنظيم مثل هذه البطولة.

وفي السياق ذاته، خاطب رينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني وعضو مجلس الفيفا، مجلس الفيفا بشأن وضع معايير واضحة لمنح تنظيم كأس العالم.

ونتيجة لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر فإن 3 دول كبرى هي ألمانيا وإسبانيا وأمريكا تواصلوا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على حق تنظيم كأس العالم 2022، لامتلاكهم البنية التحتية المطلوبة ولخبراتها السابقة في تنظيم بطولات عالمية مماثلة.

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