 ​البيت الأبيض يصدر قائمة برواتب موظفيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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​البيت الأبيض يصدر قائمة برواتب موظفيه

​البيت الأبيض يصدر قائمة برواتب موظفيه
المناطق _ واشنطن

أصدر البيت الأبيض قائمة برواتب موظفيها، مبيناً أن 20 مساعداً للرئيس دونالد ترامب يتقاضى الواحد منهم مبلغ 180 ألف دولار سنوياً.

وشملت القائمة فريق كبار المساعدين برئيسها “رينس بريبوس” والسكرتير الصحفي “شون سبايسر” وكبير المخططين الاستراتيجيين “ستيف بانون” وكبيرة المستشارين “كيليان كونواي” ومدير الاتصالات الاستراتيجية “هوب هيكس”، إلى جانب مدير وسائل الإعلام الاجتماعي “دان سكافينو”، والذين بلغ أجرهم السنوي 179.7 ألف دولار.

وجاء في صدارة القائمة أيضًا مستشار السياسة العليا “ستيفن ميلر” ومديرة الاتصالات لمكتب التواصل العام “أوماروسا مانيجولت”، كما شملت القائمة رواتب نحو 400 شخص آخرين يعملون في البيت الأبيض.

وبلغ أجر نائبة السكرتير الصحفي “سارة هوكابي ساندرز” 165 ألف دولار، ووفقًا للقائمة لا يتقاضى أجراً أي من ابنة الرئيس “إيفانكا ترامب” وزوجها “جاريد كوشنر” رغم إدراجهما  كمستشارين رئاسيين، بالإضافة إلى المطور العقاري “ريد كورديش”، الذي يقدم الدعم للرئيس الأمريكي في تنفيذ المبادرات الحكومية الدولية والتكنولوجية.

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