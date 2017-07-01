مصادر كويتية تكشف تفاصيل رد قطر على المطالب الـ”13″

نقلت مصادر كويتية عن مصدر مطلع تفاصيل الرد القطري على مطالب الدول الخليجية والعربية، الذي تم تسليمه لأمير الكويت الشيخ صباح الصباح عن طريق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقالت وكالة أنباء “انفراد” إن “قطر تعرب عن استعدادها لتخفيض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران إذا ما التزمت بذلك كل الدول الخليجية”.

ولفتت إلى أن “قطر أكدت في ردها على أن تركيا دولة مسلمة، ولا شيء في ميثاق مجلس التعاون ينص على منع إقامة قواعد عسكرية”.

وقالت الوكالة: أن” “قطر نفت أي علاقة لها بالتنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة، وتأكيدها على أنها عضو فعال بمكافحة الإرهاب”.

ونفت قطر في الرسالة صحة اتهامها بـ”بدعم الإرهاب”، وشدّدت على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وقدمت كل من المملكة والإمارات والبحرين ومصر، في 22 يونيو الماضي، عبر الكويت، قائمة تضم “13” مطلبا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها “10” أيام لتنفيذها، انتهت منتصف ليل الأحد، وجرى تمديدها “48” ساعة.