 شرطة الرياض تطيح بسارق شاحنة الألبان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض تطيح بسارق شاحنة الألبان

شرطة الرياض تطيح بسارق شاحنة الألبان
المناطق _ الرياض

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ  9/10/1438هـ تبلغت شعبة دوريات محافظة الدلم عن قيام أحد الجناة باستيقاف شاحنة مخصصة لتوزيع الألبان و الاعتداء على سائقها بالضرب وسرقتها وارتكاب الفرار لجهة مجهولة .
وجرى على الفور انتقال المختصين من شرطة المحافظة لموقع ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي  كما جرى إعداد الخطط الأمنية الكفيلة بضبط الجاني في أسرع وقت
وأسفرت الجهود المبذولة بفضل الله من رصد إحدى فرق شعبة دوريات أمن المحافظات للشاحنة المسروقة بقيادة المتهم، حيث تم استيقافه والسيطرة عليه “سعودي الجنسية / في العقد الثالث من العمر” و بمناقشته مبدئيا أقر بما نسب إليه .
وتم التحفظ على المتهم وتسليمه لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض رهن التوسع في التحقيق معه و مقارنة أسلوبه الإجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص.

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