الأخصائي ماجد الحابي “للمناطق” :أنهينا مشكلة كبار السن بمركز صحي العاليه بالخرج

كشف نائب مدير مستشفى الملك خالد بالخرج الأخصائي ماجد الحابي “للمناطق “بأنه تم الوقوف على مطالب احد كبار السن في مركز صحي العالية بمحافظة الخرج لعدم استطاعته من الصعود للدور الأول حيث توجد عيادات الرجال

وتم توجيهنا بسرعة استحداث عيادة الرجال في الدور الارضي واستحداث كذلك مكان لضماد لرجال في الدور الأرضي وتم البدء بعمل التعديلات في اقل من 24 ساعة وسيتم العمل بهما في بداية الاسبوع القادم ان شاء الله .

وأضاف الحابي بان راحت المرضى تقديم الخدمة لهم حق من حقوقهم علينا وابواب مكاتبنا مفتوحة للاستماع لمطالب أهالي الخرج ونتقبل اي ملاحظات او اقتراحات لخدمتهم.