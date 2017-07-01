 القتل تعزيراً لمروج حشيش بمنطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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القتل تعزيراً لمروج حشيش بمنطقة عسير

القتل تعزيراً لمروج حشيش بمنطقة عسير
المناطق _واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد مروجي الحشيش المخدر( للمرة الثانية)، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ).
بفضل من الله تم القبض على المدعو / علي بن مسفر بن علي البيشي ( سعودي الجنسية)، إثر قيامه بترويج كمية كبيرة من الحشيش المخدر للمرة الثانية عن طريق النقل وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك شرعي يتضمن ثبوت إدانته بما نسب إليه ، والحكم بقتله تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا . وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / علي بن مسفر بن علي البيشي ( سعودي الجنسية ) اليوم الثلاثاء 10 / 10 / 1438 هـ، في محافظة بيشة بمنطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم ،وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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